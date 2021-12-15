Son dakika | THK Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi
Son dakika | Cenap Aşçı'dan boşalan Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya getirildi.
Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bugünkü kararıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel'in THK Kayyum Heyeti üyesi olarak görevlendirildiği belirtildi.
Bu kararın ardından toplanan Kayyum Heyeti, Başkanlığa Abdullah Kaya'yı seçti.
NE OLMUŞTU?
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasını kabul ederek, görevden alınmasına karar vermişti.
Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum heyeti atanmıştı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.
Orman yangınlarında skandal açıklamalarıyla tartışmalara neden olan Aşçı, daha önce istifa etmişti.
Yangınlarda, Aşcı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu tartışılırken, Cenap Aşçı’nın CNN Türk’te katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı.
Cenap Aşçı, “Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım” ifadelerini kullanmıştı.
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