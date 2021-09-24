Bakan Pakdemirli'den 'ödeme' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.
ÖDEMELER BAŞLIYOR
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklere ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:
"Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 235 bin lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira, toprak analizi desteği kapsamında 95 bin lira, kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden."
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