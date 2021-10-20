Bakan Pakdemirli'den 'zehirli ıspanak' açıklaması: "Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili şüphesi olmasın"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli "Ürünle ilgili bir problem yok dedi.
Giresun’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişiler tedavi altına alınmıştı.
Giresun Valiliği zehirlenmelerin güzelavrat otu bitkisinden kaynaklanmış olabileceği gerekçesiyle halktan ıspanak tüketmemelerini istemişti.
"NUMUNE ALDIK"
Bakan Pakdemirli ise ıspanaktan zehirlenme vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ispanaklardan numune aldıklarını belirten Pakdemirli, "Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.
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