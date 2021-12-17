Bakan Pakdemirli'ye sunulan dosya TBMM'de: İşe girmek için 100 bin TL rüşvet verdi, yine işsiz kaldı

17 Aralık 2021 Cuma, 11:35

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, 10 Aralık’ta, TBMM Genel Kurulu’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında; Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilişkin rüşvet iddialarını gündeme getirdi.

Özer, şunları söyledi:

“Bu vatandaş, Ekim 2017’de bir sendika aracılığıyla iş başvurusunda bulunuyor, Haziran 2018’de işe başlatılması yazısı çıkıyor. Altında bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı ve personel şube müdürünün imzaları var. Temmuz 2018’de işe başlatılması talimatı olmasına karşın, onun yerine başka birisi alınır; sonrası film gibi. Vatandaşa bir haber gelir: ‘Sizin bürokrat 100 bin TL'ye işi halledermiş.’ Garantili iş hayali gerçek olsun diye vatandaş, borç harç parayı topluyor. Bir arkadaşı, bürokratınızın gönderdiği bir adama elden 100 bin TL’yi teslim ediyor ama verilen vaat yine gerçek olmuyor. Vatandaş, sonra Orman Genel Müdürü’ne olayla ilgili şikâyette bulunuyor. Üstünkörü tahkikat yapılır, sonuç çıkmaz; vatandaş muhakkik için de şikâyette bulunur ve bu kez süreci teftiş kurulu ele alır. Vatandaş mağdur edilmiştir, ‘düzeltilmesine’ diye karar çıkar ancak hiçbir şey düzeltilmez; konu şimdi cumhuriyet başsavcılığında. Sayın Bakan, size bu dosyayı biraz sonra sunacağım; içinde de vatandaşa verilen antetli kâğıtta resmî yazışma görünümlü sahte evraklar, savcılığa şikâyet etmesin diye bürokratınız tarafından vatandaşa gönderilen 15 bin liralık senet, teftiş kurulu kararı, savcılık ifadeleri falan var.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Özer konuşurken, “Savcılar orada”, “Niye bugüne kadar gitmedin” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer’in, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ilettiği ve “rüşvet” iddialarını içeren dosyaya ANKA Haber Ajansı ulaştı. Buna göre, İzmit’te yaşayan Recep Ablak isimli yurttaşın Orman Genel Müdürlüğü’nde işe girebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarına “rüşvet verdiği” iddia edildi.

CİMER, SAVCILIĞI İŞARET ETTİ

Dosyadaki belgelere göre; Recep Ablak, CHP Antalya Milletvekili Özer’e ulaşmadan önce, iddia ve şikayetlerini CİMER’e yazdı. CİMER’den Ablak’a gelen yanıtta; “Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı’na yapmış olduğunuz müracaatla ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca talebinize ilişkin, müracaatınızı elinizde bulundurun ve belgeler eşliğinde en yakın karakola ya da Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosuna yapmanız gerektiği hususunda, gereği bilgilerinize rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

Yanıt üzerine Ablak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu, 18 Ekim 2021 tarihinde Memur Suçları Bürosu’nda ifade verdi.

Buna göre Ablak, Orman Genel Müdürlüğü’nden ihraç edildiğini öne sürdüğü Y.A.’nın kendisini iktidara yakın bir sendikaya yönlendirdiği iddia etti. Ablak, sendikada kendisine; “Kurumlara personel yerleştirebiliriz” denildiği ileri sürdü.

Ablak, sendikaya 3 bin TL bağış yaptıktan sonra Adapazarı Orman İşletme Bölge Müdürlüğü’ne yönlendirildiğini ve burada iş başvurusunda bulunduğunu iddia etti ve “Hatta, Ankara’ya genel müdürlüğü evraklarım fakslandı” dedi.

Ablak, iş başvurusunu yaptıktan sonra Sakarya’da Orman Genel Müdürlüğü’nde sayman olarak görev yapan bir kişinin eşinin 4 bin 380 liralık telefon faturasını ödediğini ileri sürdü. Ablak, savcılıkta; daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı:

“Daha sonra benim iş başvurum kabul edildi. Y.A., 16 Temmuz 2018 tarihinde bana Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nden almış olduğu işe ‘kabul’ yazımla beraber geldi. Bana ‘Seninle açık konuşacağım. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nde işe alım sırasında sen çıktın. Ancak yerine İsrafil diye birini başlattılar. Sayman M.K., 100 bin lira istiyor. Verirsen seni de işe başlatacaklar’ dedi. Ben de 100 bin lirayı temin edip M.K’ya verdim.”

Ablak, 100 bin lirayı verdikten sonra da işe alınmadığını iddia etti ve “Sonrasında da Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’na yapmış olduğum şikayetlere cevap vermediler

Ablak, 100 bin lirayı verdikten sonra işe alınmadığını kaydederek, “Sonrasında da Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’na yapmış olduğum şikayetlere cevap vermediler” dedi.

Ablak, Orman Genel Müdürlüğü’nden ihraç edilen M. K.’nın kendisine savcılığa gitmemesi için 15 bin liralık senet verdiğini anlatarak, senedin halen kendinde durduğunu ileri sürdü. Ablak, savcılığa; rüşvet aldıklarını iddia ettiği kişilerle ilgili telefon yazışmalarını ve aldığı senedi de sunabileceğini bildirdi.

Ablak savcılığa suç duyurusunun yanı sıra 1 Eylül 2021 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumuna da başvurdu, ancak sonuç alamadı.

“YETERLİ MAAŞ ALMIYORLAR MI DA BENDEN HARAÇ ALDILAR”

Ablak, iddialarını içeren dosyanın CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer tarafından TBMM Genel Kurulu’nda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iletilmesinin ardından ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Şu anda garson olarak çalışan Ablak, “Bu kişiler bakanlıktan yeterli maaş almıyor mu da benden haraç aldılar” dedi. Ablak, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık haklarım adına neden benden davacı olunmuyor. Google’de yayımladılar. Recep Ablak’tan davacı olacağız diye hakkımda açılan bir dava yok.”

CHP’li Özer’in de konuyu Meclis’te dile getirdiğini anımsatan Ablak, “Tarafıma dönüş yapılmadı. Ben vatandaşlık haklarım adına devletimizden cevap bekliyorum” dedi.