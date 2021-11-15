Bakan Soylu: Emniyet kemeri takma oranı şehir içinde yüzde 45'lere düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre pandemiyle birlikte trafikte emniyet kemeri takma oranını yarı yarıya düştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemi döneminde emniyet kemeri takma oranının ciddi oranda düştüğünü belirterek "Şehir içinde yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü" dedi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemeliyim ki; pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü. Emniyet kemeri takma oranı yüzden 85'lerden; şehir içinde yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için bir hareketine bakar hayat" ifadelerini kullandı.
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