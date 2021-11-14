Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dan kritik dolar iddiası

14 Kasım 2021 Pazar, 14:43

KRT TV'de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında konuşan Yılmaz, Merkez Bankası'nın makas değiştirdiğini söyledi. YIlmaz, "Türkiye ekonomisi üzerinden deney yapıyorlar. İlk deneyde 128 milyar dolar gitti. İkinci deneyde fakirleştik, başımız belada" ifadesini kullandı.

Yılmaz şöyle dedi:

"Birinci deneyde 128 milyar dolarımız gitti. Onu bıraktılar ikinci bir deneyi yapıyorlar. İki deneyin de sonucunu biliyoruz. Labaratuar patladı, herkesin üstü başı yırtıldı, yüzü gözü kir pas içinde kaldı ve bu bize 128 milyar dolara mal oldu. İkinci deneyi de fakirleşerek göreceğiz. Kurbağa örneği gibi, ağır ağır ısıtılıyor kurbağa ve yavaş yavaş ölüyor. Biz de yavaş yavaş ölüyoruz. Geldiğimiz nokta bu. Ve bunun karşılığı fakirlik ve açlık. Ama onlar bundan rahatsız değil."

'DOLARIN 10 LİRA OLMASINDAN RAHATSIZ DEĞİLLER'

İktidarın yaklaşımının çelişkili olduğunu söyleyen Yılmaz, Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın Meclis'te soruları yanıtlarken gösterdiği tavrın bu durumla çeliştiğini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi irade bir tercihte bulundu. Bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Bu tercihin ülkeyi düzlüğe çıkaracağını, karşı karşıya olduğumuz sorunlarız çözeceğini söylüyorlar. Bu onlara göre yanlış politika değil, bir tercih. Bize göre yanlış ama onlar öyle düşünmüyor. Dikkat ederseniz bir yetkili çıkıp da dolar 10 lira oldu, şu tedbiri alacağız, şöyle yapacağız, demiyor. Ama Bakanın bu uygulamaları tasvip etmediğini, bizim gibi düşündüğünü anlıyoruz. Bakanın söyledikleriyle yapılanların aynı olmadığını da görüyoruz "

İYİ Partili Yılmaz hem Cumhurbaşkanı'nın hem de AKP'lilerin genel olarak tutumunu tasvir ederken şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanı gibi iktidar milletvekilleri de her şeyin yolunda olduğuna inanıyor. Onlara göre biz oyun bozanız, ülke kanat taktı uçuyor, ülkeyi mağara devrinden aldılar bugüne getirdiler. Meclis’teki tavırları bu."

'ELİMİZDE KANIT YOK AMA GÜNÜ GELDİĞİNDE BULUNACAKTIR'

Yılmaz, "Peki kim kazanıyor, neden yanlıştan dönülmüyor" sorusuna yanıt verirken vahim iddialara dikkat çekti:

"Elimizde bir kantı yok. Günü geldiğinde kanıtı da bulunacaktır. Bu politika değişikliklerinden dolayı içerden bir bilgi sızdıysa, bunun üzerinden alım satım yapanlar mutlaka para kazandılar. Bundan benim bir şüphem yok. Yönetim değişip, burada bu dönem ne yapıldığı kontrol altına alınıp, incelenip raporlandığı zaman neyin ne olduğunu anlayacağız. Ama şu anda birşeyler yapıldı, ne oldu bilmiyoruz. Şşunu kesin biliyoruz; Türkiye Cumhuriyeti'nin rezervleri Merkez Bankası tarafından satılmadı, 3 kamu bankası tarafından satıldı. Kaçtan satıldı, kime satıldı, hangi kurdan satıldı, burda kamu zararı varmı? Bence kamu zararı var ama boyutu nedir bilmiyoruz. O zaman 6,80'di dolar. Şu anda kur 10... Dolayısıyla şu anda 1 trilyon TL bir zarar var ortada."