Bakan Soylu'dan kar uyarısı: 'Bütün valiliklerimiz tekrar uyarıldı'
Meteoroloji ve AKOM'un yurt genelindeki kar yağışı uyarılarından sonra İçişleri Bakanı da valiliklerin uyarıldığını açıkladı.
Bu akşamdan itibaren etkili olması ve gelecek hafta ortasına kadar sürmesi beklenen kar yağışına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı" dedi.
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
"Oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, İl Özel İdareler, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi.
Bîmekânlar dahil kimsesiz ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, Emniyet ve Jandarma #HAYDİ ekiplerimizce sokak hayvanlarına her türlü mama desteği sağlanmaya devam edilmesi, tüm araçların, özellikle ağır vasıtalar başta olmak üzere kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbir tekrar hatırlatılmıştır.
Vatandaşlarımızdan ricamız; uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarıdır.
Kazasız belasız inşallah..."
Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı ??— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 21, 2022
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