İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanı yarın için uyardı

20 Ocak 2022 Perşembe, 10:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre İstanbul cuma gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın akşam başlaması beklenen kar yağışının 4 gün sürmesi bekleniyor. Meteoroloji bugün Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

"İSTANBUL’U ÖZELLİKLE YARIN İÇİN UYARIYORUM"

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV'de katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin bu ay sonuna kadar etkili olacak yeni bir soğuk hava dalgası etkisine girdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şunu söyleyeyim kara doyacağız. Soğuğa da doyacağız. Ayın sonuna kadar devam edecek. Çünkü yeni bir sistem geliyor. Yarın öncelikle Marmara ve Ege'de yağışlar yağmur şeklinde başlayacak ama dikkat edelim. Özellikle İstanbul'u uyarıyorum. Öğleden sonra yağışlar birden kara çevirebilir. Yarın yollar da olmak oldukça riskli. Kar yağışları aralıklı olarak bir hafta sürecek. İstanbul'a da cumartesi aralıklı, pazar yoğun, pazartesi de var. Ara ara hep kar var. Bazı saatlerde lapa lapa yağacak. İzmir'e ve Antalya'ya bile kar yağacak"