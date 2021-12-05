Bakan Süleyman Soylu'dan ekonomi açıklaması

05 Aralık 2021 Pazar, 23:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Soylu, burada yaptığı konuşmada, tarihin bu dönemi yazıldığında Cumhur İttifakı'na çok önemli bir yer ayırılacağını söyledi.

Soylu, siyasetin sıcaklığından, gelişmelerin, işlerin sürekli birbiri ardına gelmesinden oturup bunu değerlendirme fırsatı bulamayanların, Cumhur İttifakı başlığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bir anlayışın Türkiye'nin kaderini nasıl etkilediğini anlayamadıklarını ifade etti.

"CUMHUR İTTİFAKI BİR DEĞERLER İTTİFAKIDIR"



Cumhur İttifakı'nı iktidar ittifakı ve Türkiye’yi yönetme ittifakı olarak görenlerin yanılgı içinde olduğunu söyleyen Soylu, "Cumhur İttifakı bir değerler ittifakıdır. Bu ülkenin yıllarca çektiklerinin, bu ülkeye yıllarca çektirenlerin ve bu ülkeye yıllarca hürriyetimizi, bağımsızlığımızı, büyük ve güçlü Türkiye’nin yürüyüşünü fazla görenlere karşı, bu ülkenin tüm değerleriyle nasıl ayakta olduğunu, nasıl birlik içinde olduğunun tercüme-i halidir, bir hal tercümesidir Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı sadece olmakla kalmayıp geleceğe bırakılabilecek büyük mirası hazırlamaktadır." dedi.

Soylu, 21’inci asra girerken Türkiye için bir yol haritası hazırladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkede herkes elinden gelen hizmeti ortaya koymaya çalışmıştır ama bazen öyle güçlü saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz, öyle vesayetlerle karşı karşıya kalıyoruz ki ve kalınıyor ki tam istediğimizi yapabileceğimiz kabiliyette olduğumuzu düşünüyoruz, tam Türkiye’nin 600 yıl boyunca tüm dünyaya hakim olduğu ve bütün dünyaya o düvel-i muazzamanın kendisini anlatmaya çalıştığı ve adaletsizlik yapmadığı, medeniyetini, mirasını tüm dünyaya nakşetmeye çalıştığı bir anlayışı tekrar bu coğrafyada oluşturmaya çalışıyoruz ki vesayetler devreye giriyor. Şimdi Cumhur İttifakı tüm vesayetlere karşı zırh oluşturmuş bir ittifaktır. Bunu biz göreceğiz, sonuçlarını da göreceğiz Allah'ın izniyle. Bizden sonraki nesil bunun sonuçlarıyla beraber bu büyük Türkiye’nin, ayakları üzerinde duran Türkiye’nin, etrafımızdaki coğrafyaya had bildirmeye çalışanlara karşı onları kucaklayan Türkiye'nin o gücüyle beraber herkes bir kendine gelecek. Buna olan inancımız tamdır. Çünkü istikametimiz doğrudur."