Barış Terkoğlu: Ekonomi bakanı değil, bakmayanı aranıyor

03 Aralık 2021 Cuma, 18:55

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine atanan ve Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen tartışmalı isim Nureddin Nebati'yle ilgili tartışmalar sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi çok konuşulmuştu. Ayrıca Nebati, geçen yıllarda Türkiye’nin gündemine, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’le birlikte çekilen fotoğrafı ile de gelmişti.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, tartışmalı isim Nureddin Nebati ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

''BAKANLIKTA ONUN GÖLGESİ OLMAYI KABUL ETMİŞ İSİMDİR''

Nureddin Nebati'nin kritik bir isim olduğunu belirten Terkoğlu, ''Nureddin Nebati, Berat Albayrak'ın istifasının ardından, aslında perde arkasında Berat Albayrak ile sıkça görüşüp, tabiri caizse bakanlıkta onun gölgesi olmayı kabul etmiş bir isimdir. Berat Albayrak için de, gölgesini emanet ettiği bir isimdi Nureddin Nebati'' ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, Nureddin Nebati'nin ilişkilerini ve tutarsızlık içeren görüntülerini, kamuyu ilgilendirdiği takdirde iletmekle mükellef olduğunu söyledi.

''BUNLARLA YOL YÜRÜMÜŞ İNSANLARIN, TOPLUM ÖNÜNDE ÖZ ELEŞTİRİ VERMELERİ GEREKİYOR''

Terkoğlu, Nureddin Nebati’nin Gülen'le fotoğrafını yayımlayan eski Akit yazarı Nurettin Veren'in, Nebati için söylediği şu sözleri hatırlattı: ''Ülkenin Fethullahçılarla bu kadar mücadeleye başladığı dönemde, onlarla bu kadar iyi ilişki kurmuş, Pensilvanya'ya kadar ziyarete gitmiş, bir anlamda bu dostluk ilişkisinin sembolü olmuş isimlerin bu kadar yükseliyor olması, toplumda bu mücadelenin ne olduğu konusunda soru işaretleri yaratır.''

Ve ekledi ''Bunu dedikten sonra Nureddin Nebati onu arıyor, tehdit ve hakaret ediyor. Veren de işinden kovuluyor. FETÖ'cü olur ya da olmaz, bir dönem bunlarla yol yürümüş insanların, toplum önünde öz eleştiri vermeleri gerekiyor.''

Nureddin Nebati'nin ekonomi bilgisinin tartışmalı olduğunu ve en büyük maharetinin 'söz dinlemek' olduğunu aktaran Terkoğlu, bu durumun güvensizliğin dibine vurulduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

''EKONOMİ BAKANI DEĞİL, BAKMAYANI ARANIYOR''

Nureddin Nebati'nin Ekonomi Bakanı değil; 'bakmayanı' olduğunu söyleyen Barış Terkoğlu, bu atama için ''Türkiye'de Ekonomi Bakanı değil, bakmayanı aranıyor. Ekonomi Bakanı, ekonomiye bakmadan, Cumhurbaşkanı'nın ekonomi üzerine sözlerini gerçekleştirmeye çalışacak. Yaklaşık 2 ay önce ekonomi yöntemi açıklandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı bu program. Bu programda dolar kuruna, öngörülen enflasyona, çeşitli rakamlara bakın. Tek bir tanesi tutmuyor. Türkiye'de fiilen bir ekonomi bakanı istenmiyor. Nureddin Nebati de tam da istenen kişi. Bakmayacak, o yüzden eğitim de gerekmiyor bunun için'' ifadelerini kullandı.