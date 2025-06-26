Bakan Tekin canlı yayında açıkladı: Cumhuriyet'in gündeme getirdiği 'LGS' haberini doğruladı

Türkiye'nin konuştuğu LGS skandalında yeni gelişme yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Can Uğur'un gündeme getirdiği, 'LGS sorularının sınav bitmeden WhatsAPP grubundan paylaşılması skandalına' ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı.

"ARZU ETTİĞİMİZ SAATTEN ÖNCE AÇIKLANDI"

İktidara yakın kimliği ile bilinen TGRT Haber'de soruları yanıtlayan Yusuf Tekin, LGS sorularının sınav bitmeden WhatsAPP grubunda paylaşıldığı yönündeki haberimize, "Bahsettiğiniz konu doğrudur" şeklinde yanıt verdi.

Tekin, "LGS sınavında soru kitapçığımız, bizim arzu ettiğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp, sınav tamamlandıktan 1 saat sonra, 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Bu bizim istediğimiz saatten daha doğru saatte yayınlandı. Ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Sınavın sözel kısmı tamamlandıktan, kitapçıklar tamamlandıktan sonra... Teftiş kurulundaki arkadaşlarımız araştırıyorlar" diye konuştu.





NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesi, 1 milyona yakın öğrencinin girdiği, eğitim hayatındaki en önemli duraklarından bir tanesi olan LGS sınavıyla ilgili çarpıcı bir skandala ulaştı.

15 Haziran günü sınav bitmeden önce bazı WhatsApp gruplarında sınav soruları ve cevap anahtarları dolaşıma sokuldu.

Bazı özel eğitim kurumu yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda, (LGS) kapsamında yapılan sınavın "sözel kitapçığına" ait PDF dosyası sınav devam ederken paylaşıldı. Belgelerde, "2025-LGS-Sözel.pdf" isimli dosyanın saat 12.00’de, yani sınav henüz devam ederken grupta iletildiği görüldü.

Ayrıca, bazı kullanıcılar "sayısal kitapçığın" da geldiğini belirtti ve bu içeriklerin de grup içerisinde paylaşılacağını ifade etti. Oysa sınavın ikinci oturumu 12.50'de sona ermişti.





SADECE KİTAPÇIK DEĞİL CEVAP ANAHTARLARI DA VARDI

Sadece kitapçık değil, soruların cevap anahtarları da grup içinde dolaşıma sokuldu. Paylaşımların ardından bazı üyeler, bunun sakıncalı olduğunu belirterek uyarıda bulunurken, bazılarının mesajlarını sonradan sildiği görüldü.

Skandal yalnızca sınav güvenliğini değil, milyonlarca öğrencinin katıldığı böylesine kritik bir sınavda eşitliğin zedelendiğini de gündeme getirdi. Görsellerde, bazı kullanıcıların sınav bitmeden içerik paylaşımının “çok sakıncalı” olduğunu açıkça dile getirdiği, buna karşın paylaşımların sürdüğü dikkat çekti.

Ayrıca kitapçığı paylaşan R.E.O adlı kişinin çok bilinen bir döner markasının bir şubesine de sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav sorularını resmi olarak saat 14.00 sularında yayınladığı bilinirken, sınav bitmeden 1 ila 1.5 saat önce soruların ve cevapların gruplarda dolaşması "sorular ve cevaplar sızdırıldı mı" sorusunu akıllara getirmişti.