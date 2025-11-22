Bakan Tekin'den 12 saat süren MEB bütçesinde ilginç çıkışlar

Milli Eğitime; (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kredi ve Yurtlar Kurumu-Diğer bütçelerin toplamı) ayrılan 2 trilyon 896 milyar liralık bütçe önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilirken, görüşmelerde tansiyon zaman zaman yükseldi. Muhalefet-iktidar ve muhalefet- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin arasındaki gerginliklerin damga vurduğu görüşmeler tam 12 saat sürdü. Bakan Tekin'in sunumunun ardından konuşan muhalefet vekilleri sık sık eleştirilerde bulundu.

MEB'İ KİŞİSEL PR OFİSİNE Mİ ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ?

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu mülakatlarda yaşanan haksızlıkları gündeme getirdi. Erzurum'da 75 öğretmenden 74'ü atanırken Bursa'da 23 kişinin atanabildiğini söyleyen Türkoğlu, "Burada buz gibi bir kul hakkı var. Kul hakkından korkmuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

'Tasarruf tedbirleri' kapsamında binlerce personelin işten çıkarıldığını dile getiren Türkoğlu, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim politikaları daire başkanının kızını Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES)" kapsamında çalıştırdınız mı? Döneminizde skandal uygulamalar bitmiyor. MEB'i kişisel PR ofisine mi çevirmeye çalışıyorsunuz?" tepkisinde bulundu.

'HEM AKP İLÇE BAŞKANI HEM ÖĞRETMEN'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Tekin'in, Kars Susuz ilçesinin AKP kadın kolları başkanı ile çekildiği fotoğrafını göstererek söze başlayan Alp, "Bu başkan aynı zamanda öğretmen. Parti çalışmaları için kullandığı sosyal medyasını okuldaki çalışmaları için de kullanıyor. KHK'den dolayı işinden edilmiş, bugün mebus olmuş öğretmenler konuştu. Siyasi sebeplerle işinden ettiniz. Kendi ilçe başkanınızı öğretmen olarak çalıştırıyorsunuz. Öğretmen maaşı az olduğu için kantini de vermişsiniz. Zil çalıyor hoca hanım derse giriyor öğretmen parası alıyor, zil çalınca kantine gidiyor kantini işletiyor. Okul paydos olunca AK Parti ilçe binasına gidiyor faaliyetine başlıyor. Tarım Bakanı Macaristan şirketi olan adamı genel müdür etmiş, MEB ilçe başkanını öğretmen etmiş. Buralar şirket mi?" diye konuştu.

ÜLKÜ OCAKLARI TARTIŞMASI

Ülkü Ocakları'nın Bitlis'te bir okulu ziyaret edip eğitim merkezi kartlarını dağıtmasına ilişkin yaşanan tartışmada, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, "Ülkü ocakları bir vakıf. Gençlere yönelik önemli projeleri var" çıkışına ise CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'tan 'Partinizin gençlik kolları' yanıtı geldi.

'TARİKAT DİYE TÜZEL KİŞİLİK Mİ VAR?'

Sonrasında Bakan Tekin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tekin muhalefete sendikalardan gelen verilerle MEB'in verilerini kıyaslamanın tutarlı olmadığını söyledi. 'MEB'in tarikatlarla protokol imzalaması tartışmaları'na ilişkin ise Tekin, "Hukuken bir protokol imzalayabilmek için bir tüzel kişilik olmak zorunda. Tarikat ya da cemaat diye bir tüzel kişilik mi var? Alenen bazı arkadaşlar yalan söylüyor. Cemaatlere ya da tarikatlara kaynak aktardınız diyorlar. Bir tane dernek gösterin eğer protokolumuzu iptal etmezsek hiçbir şey bilmiyorum."

Tekin, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'e dönerek "Eğer siz cemaatci, tarikatcı arıyorsanız 1990 yılında Gülbahar Hatun Okullarını kim açtı ve siz niye hâlâ o arkadaşın peşinden devam ediyorsunuz?" dedi. Suiçmez 'Niye bana yönelttiniz' yanıtını verince Bakan Tekin 'Trabzonlu olduğunuz için' diye karşılık verdi.

TEKİN'DEN CHP SIRALARINA: 'YEMEZLER'

Tartışma İBB iddianamesi üzerinden sürdü. Bakan Tekin'in, "15 milyon İstanbullunun kişisel verilerini siyasi uğruna satana neden bir şey demiyorsunuz? çıkışında bulunması CHP sıralarında tepkiyle karşılandı.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, "Acınacak durumdasınız. Yalan söylüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanına yakışmıyor" derken CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise, "Siz yargı organı değilsiniz, suçlama yapamazsınız" ifadesini kullandı. Bunların üzerine Tekin, "Benim şahsımla ilgili hangi eleştirinizde mahkeme kararı var? Yemezler. Kusura bakma" yanıtını verdi.

ATATÜRK'E DİKKAT EDECEĞİZ DEDİ, İNÖNÜ'YÜ ÖRNEK GÖSTERDİ

MESEM'in neden olduğu çocuk ölümlerine ilişkin, "Ben de bir babayım, eğitimciyim... Biz de rahatsız oluyoruz" yorumunu yapan Tekin 10 Kasım'ın ara tatile denk gelmesini ise, "Geçen yıl pazara denk düşmüş. Onu da mı biz yaptık? Önümüzdeki yıllarda buna daha çok dikkat edeceğiz. Art niyet yok" sözleriyle açıkladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki Cumhurbaşkanı Erdoğan posterinin okullara asılması tartışmalarına yönelik ise Tekin'den, "Cumhurbaşkanı Cumhuriyeti ve milli birliği temsil eder. 1939 Cumhuriyet Bayramı'nda İsmet İnönü kendi portresini yaptırıp kamu kurumlarına astırdı" çıkışı geldi.

'BİR DE CASUSLUK AÇTINIZ BAŞIMIZA'

Bakan Tekin'in "Keşke 2002 yılında daha iyi bir Türkiye devralsaydık" demesi üzerine ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "2002'deki DSP sizin ittifakınız da... Diğeri MHP. Onu da Kalaycı'ya (Mustafa Kalaycı) söylüyorsunuz. Bizim üzerimize alınacağımız bir şey yok" diye karşılık verdi.

Ağbaba "15 milyon veri satıldı" iddiasına ise, "Ulaştırma Bakanı 4.5 milyon diyor. Hangi yabancı firmaya, nasıl satıldı? Bilgi yok. Bir de casusluk açtınız başımıza... Siz hakim, savcı değilsiniz, ortada bir suçlama yok" yanıtını verdi.