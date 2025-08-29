Bakan Tekin’in yönlendirmesi doğrultusunda sadece kızların gideceği sekiz ortaokul açıldı: Karma eğitime darbe

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimle derdi bitmiyor. Daha önce “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” çıkışında bulunan Tekin’in bu sözü doğrultusunda meslek liseleri bünyesinde, kız öğrenciler için ayrı ortaokullar açılırken uygulamaya eğitim emekçilerinden tepkiler yükseliyor. Ülke genelinde kız öğrenciler için açılan ortaokulları eleştiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay söz konusu uygulamaya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 15 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan yazı ile bazı mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde yalnızca kız öğrencilere yönelik ortaokullar açılmasına karar verildiğini anımsatan Özbay, “AKP iktidarı yıllardır fırsat buldukça karma eğitimi tartışmaya açmakta, Cumhuriyetin temel kazanımlarını adım adım geriletmeye çalışmaktadır. Bugün ise elimizdeki resmi yazı, bu niyetin bir uygulamaya dönüştüğünü açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

‘AYRIŞMAYI DERİNLEŞTİRİR’

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. maddesi gereğince “Milli eğitim kurumlarında kız ve erkek öğrenciler karma eğitim görürler” ifadesine vurgu yapan Özbay, “Bu hükme karşın kız ortaokullarının açılması, kanuna ve laik Cumhuriyetin temel ilkelerine açık bir aykırılıktır. Bu adım, toplumu cinsiyet temelinde bölmeyi, kız çocuklarını daha küçük yaşlardan itibaren ayrıştırmayı ve eğitim hakkını sınırlamayı hedefleyen ideolojik bir müdahaledir. Eğitim sistemimiz, bilimin, eşitliğin ve çağdaşlığın temelleri yerine siyasi hesaplarla ve gerici anlayışlarla şekillendirilmektedir. Kadınları ve erkekleri ayrı okullarda büyütmek, onları birbirinden koparmak, sadece eğitimde değil toplumsal yaşamın her alanında ayrışmayı ve eşitsizliği derinleştirecektir. AKP iktidarı, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan karma eğitim ilkesine kastetmektedir” diyerek tepki gösterdi.

KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN AÇILAN ORTAOKULLARIN LİSTESİ:

Adana/Seyhan: Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında “Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

Ankara/Çankaya: Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu. l Gaziantep/Şehitkamil: GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

Gaziantep/Şahinbey: Mavikent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 3. katında Mavikent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

Karaman/Merkez: Nefise Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2. katında Nefise Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

Kastamonu/Taşköprü: Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin zemin katında Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

Manisa/Gölmarmara: Şehit Emral Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin zemin katında Şehit Emral Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

Şanlıurfa/Haliliye: Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.