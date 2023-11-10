Bakan Tekin'den 'ara tatil' mesajı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:38

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:39

İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, ara tatile çıkan öğretmen ve öğrenciler için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Kendinizi geliştirmek için kütüphanelerde zamanınızı değerlendirin, yaşadığınız bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin" dedi.

Bakan Tekin, öğretmenlere ise mesajında, "Değerli meslektaşlarım; yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.