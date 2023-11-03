Sendikalardan Yusuf Tekin'e tepki: Anayasa kadar önemli

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişiminin tüm kademeleri kapsayacağını belirterek “Tekrar eden konular var. Bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz” dedi. Eğitim sendikaları, Tekin’in açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

(Kadem Özbay)

‘MAL KAÇIRIR GİBİ...’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “AKP iktidarının 21 yılı boyunca göreve gelen dokuz bakan tarafından müfredat sil baştan değiştirildi. Yangından mal kaçırırcasına yapılan müfredat değişiklikleri her seferinde şeffaf olmayan bir süreçte ve yandaş sendikaların görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır” dedi.

Müfredatların anayasa kadar önemli olduğunu vurgulayan Özbay, “AKP, son müfredat değişikliğinde siyasi hamlelerle ilerleyerek, çocuklarımızın geleceği ile oynadı. Yine bir müfredat değişikliğiyle sadeleşmeyi çağdaş, bilimsel ve laik eğitimin son parçalarını da yok ederek yapacakları açıktır” diye konuştu.

(Nejla Kurul)

‘İDEOLOJİK MÜFREDAT’

“Seçimlerden sonra daha sağ Meclis aritmetiğine uygun olarak Tekin bakanlığa getirildi” diyen Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Bakanlığın yaptıkları yapacaklarının göstergesidir. Eğitim programlarının dinselleştirilmesi, laiklikten ve bilimsellikten uzaklaştırılması tehlikesi büyüktür. Eğitim programları, ders kitapları ve eğitim fakültesi programları da değiştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Laik ve bilimsel eğitim için demokratik katılımın önemli olduğunu vurgulayan Kurul, “Demokratik bir ülkede şura toplantısı yapılır. Ancak bu toplantı yapılmadığı için ideolojik ve politik bir müfredatın olacağı anlaşılıyor. Eğitim programlarının sadeleştirilmesi eğitimi niteliksizleştirme, öğrencilerinin yeteneklerini yok sayma ve öğretmenlik mesleğini değersizleştirmeye yönelirse eğer mücadelemiz de büyüyecektir” değerlendirmesinde bulundu.