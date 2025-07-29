Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınını çıkaran şüpheli hakkında yeni ayrıntı

Bakan Tunç, dün Saray'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili tutuklanan Ufuk Aytekin'in 2021 yılında FETÖ'den ihraç edildiğini kaydederek, "2024-2025 yıllarında 4 kere psikiyatri tedavisi görmüş. Benzin istasyonundan doldurmuş benzini, Harmancık'ta bir parkta ağaçları tutuşturduğunu söylüyor. Orada telefon düşmüş; telefonu araştırılıyor. Başka kişilerle bağlantısı var mı bakılır. 'Psikolojim bozuktu' demiş" diye konuştu.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç, 1 Haziran'dan itibaren orman yangınlarına ilişkin 38 şüphelinin tutuklandığını dile getirerek, "Yeter ki yangının sebebini bulalım, çıkaranı bulalım; yargı zaten cezasız bırakmıyor. Dezenformasyonla ilgili soruşturma açıldı. İçişleri Bakanımız paylaştı. Sosyal medyadan provokasyona yönelik, suç teşkil edip etmediğini adliyeye intikal edince göreceğiz. Dezenformasyon yapan çok oluyor. Şu anda cezaevlerinde orman yangınlarına ilişkin 127 kişi var. Geçmişten itibaren cezasını çekip tahliye olan da var. Yarıya yakını hüküm giydi" dedi.