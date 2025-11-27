Bakan Tunç açılım komisyonu eleştirilerini geçiştirdi: Öcalan sorularına adaletin yanıtı yok

Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde İYİ Partili milletvekilleri Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hangi iç tüzüğe göre çalıştığını, komisyondan Öcalan’ı ziyarete giden heyetin bakanlıktan ne ara izin aldığını ve bu görüşmenin neden gizli tutulduğunu ve PKK’nin 1999’dan sonraki suçları kapsamında terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın neden yargılanmadığını sordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açılım komisyonu ve Öcalan hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışmalı görüşmelerin ardından önceki gün kabul edildi. Komisyonda CHP milletvekilleri; CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuklanması başta olmak üzere CHP yönelik yargı süreçlerini eleştirdi. İYİ Parti milletvekilleri ise 2. Çözüm Süreci’ne yönelik eleştirilerini dile getirdi.

‘HER ŞEY TOPLUMA AÇIK OLACAKTI, NİYE SAKLANIYOR?’

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, komisyonda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin; “Komisyonu acaba hangi hukuka, iç tüzüğe, yasaya.. Neye dayanarak kuruldu? Tek bulduğumuz İmralı tutanaklarında İmralı canisinin böyle bir komisyon kurulmasını talep etmesi ve buna Meclis’ten milletvekilleri gidiyor. Sayın bakanım sizin izin vermeniz gerekiyordu; izni çabuk mu verdiniz, biz mi kaçırdık, anlayamadık. Bu ihanet süreciyle ilgili her şeyin toplum önünde açık ve seçik olacağı dile getirildi. 2 tane kapalı oturum oldu. Bu gidiş oylaması niye kapalı oldu? Bu tutanaklar neden Türk milletinden, TBMM’nin milletvekillerinden on yıl saklanıyor? Bunu anlamıyoruz. Bu adamlar buraya gidiyor da gittikleri niye saklıyor? Sonra da çıkıyor Numan Kurtulmuş (TBMM Başkanı); ‘Evet, hepsi gitti, geri geldi’ diyor” sorusunu yöneltti.

‘NE OLDU DA ÖCALAN’IN HÜCREDEN YAYIN YAPIYOR’

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Kurtulmuş’a “Öcalan’ın size olan sevdası nereden geliyor?” sorusunu Bakan Tunç’a da soran Türkeş; “İmralı kitabında ‘Numan Kurtulmuş bu süreçte olması gereken isim’ diye yazıyor. Erhan Usta’ya mahkeme açıldı. Neye dayanarak mahkeme açılıyor? İmralı’ya gidip Abdullah Öcalan’la özel toplantılar yapıp boy boy resimler çektiren adamlara hiçbir dava açılmıyor da Erhan Usta’ya ne davası açılıyor? Hangi şeye dayandırılarak dava açılıyor, ben bunu anlayamıyorum ve kabul de etmiyorum. Anayasada bir şeyler mi değişti? Bu adamı bu Türk ceza mahkemeleri yargılayıp idama mahkûm etmedi mi? Ne oldu da bu adam oturduğu hücreden görüntülü yayınlar yapıyor, etrafına adamları alıp beyanatlar, ültimatomlar veriyor? Bu nasıl bir tutuklu, anlamak mümkün değil” dedi.

‘99’DAKİ ÖRGÜT SUÇLARINDAN DOLAYI NEDEN YARGILANMIYOR?’

PKK terör örgütünün katlettiği öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Neşe Alten’i anan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da Bakan Tunç’a; “Şehit öğretmenler için adalet istiyorum. Şöyle istiyorum: 99’da yakalanıp cezaevine konulan, hükmü kesinleşen, bebek katili Öcalan’ın şimdi örgüt lideri olduğunu herkes kabul ediyor. Madem örgüt lideri, 99’dan bugüne kadar PKK’nın şehit ettiği öğretmen, asker, polis, korucu, doktor, imam, hepsiyle alakalı neden örgüt liderliğinden elinizin altındaki Apo’yu yargılamıyorsunuz?” diye sordu.

Bakan Tunç, “Yargılandı ya” diye karşılık verince Türkoğlu; “99’dan sonraki suçlarla ilgili neden yargılanmıyor? 99’dan sonra; çok net bir şey söylüyorum” ifadeleriyle sorusunu yeniledi. Bakan Tunç, toplantının sonundaki soruları yanıtlama kısmında Taş ve Türkoğlu’nun bu yöndeki sorularına yanıt vermemesi dikkat çekti.