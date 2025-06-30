Bakan Tunç duyurdu: Leman dergisine soruşturma başlatıldı! Dergi binasına saldırı yapıldı

Leman dergisinde 26 Haziran tarihin çıkan bir karikatürün sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.

Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.

Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin re'sen başlattığı soruşturma kapsamında çizim sahibi, 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Derneği ise sosyal medya hesabından Leman dergisinin önünde toplanma çağrısı yaptı.

Çağrının ardından bir grubun Leman saldırısına ilişkin olduğu belirtilen görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.