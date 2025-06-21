Bakan Tunç, ‘gizli tanık’ sorularına yine ezberle yanıt verdi: ‘Yargı bağımsız, delil takdiri onlarda’

DEM Parti’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, son dönemde tepki çeken gizli tanık uygulamasını Meclis gündemine taşıyarak TBMM Başkanlığı’na Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede uygulamayı eleştiren Gergerlioğlu “Ceza muhakemesi hukukunda istisnai bir delil türü olan ‘gizli tanıklık, yalnızca tanığın ya da yakınlarının hayatı açısından ciddi bir tehlike mevcutsa ve somut gerekçelerle desteklenmişse başvurulabilecek bir yöntemdir. Ancak son yıllarda gizli tanıklık istisna olmaktan çıkıp olağan yargılama pratiği haline geldiği; çoğu zaman savunma hakkını zayıflatan, hatta bazı davalarda mahkûmiyetin tek dayanağı haline gelen bir yöntem olarak kullanıldığı gözlenmektedir” dedi.

AYM’nin ve AİHM’in gizli tanık beyanlarının adil yargılama hakkını ihlal ettiğine yönelik kararlar verdiğini belirten Gergerlioğlu, önergesinde “2010-2025 yıllan arasında Türkiye genelinde kaç ceza soruşturmasında gizli tanık beyanı kullanılmıştır? Yalnızca gizli tanık beyanına dayanılarak mahkûmiyetle sonuçlanan dava sayısı kaçtır? Adalet Bakanlığı, gizli tanık uygulamasına ilişkin AYM ve AİHM kararlarını dikkate alarak herhangi bir kanuni veya idari düzenleme çalışması yapmayı planlamakta mıdır? Savunma hakkının zedelenmemesi adına gizli tanığın ifadesine başvurulan davalarda alınan özel önlemler nelerdir?” sorularını yöneltti. Önergeye yanıt veren Bakan Tunç, yine “yargının bağımsız ve tarafsız” olduğunu savundu. Tunç ayrıca “açılan davalarla ilgili delillerin takdirinin yargı mercilerine ait olduğunu” söyledi.

Diğer sorularla ilgili ellerinde veri olmadığını belirten Tunç “Yargısal faaliyet kapsamında kalan soru önergesinde bahsi geçen hususlarla ilgili bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır” dedi.