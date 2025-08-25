Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunun tanıtımı için çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Uraloğlu, paylaşımında "Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…" ifadelerini kullandı.

Türkü eşliğinde aracı içerisinde çekilen görüntülerde Bakan Uraloğlu'nun Türkiye'de otoyollarda azami hız sınırının 140 km olmasına rağmen 225 km'ye kadar çıkması dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu 225 kilometre hızla aracı kullandığını paylaştı



Tepkilerin ardından ceza makbuzu geldi!https://t.co/D7ni4vtrvV pic.twitter.com/prQjgFzHcX — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 24, 2025

Bakan Uraloğlu'nun hız sınırını aşması sosyal medya üzerinden tepki alırken, Uraloğlu X hesabından kendisine kesilen trafik cezasını paylaştı.

Uraloğlu şunları yazdı:

"Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.

Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.

Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."