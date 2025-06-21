Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin İran'da kaç uçağı kaldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu' öncesi gazetecilerle bir araya geldi.





"İRAN'DA 7, IRAK'TA 4 UÇAK"

Burada konuşan Uraloğlu, İsrail'in artan saldırılarına ilişkin, "İran-İsrail çatışmasında İran'da 7, Irak'ta da 4 tane uçağımız kaldı. Pegasus'un 7 tane, Türk Hava Yolları'nın 2 tane, Ajet'in 1 tane, Tailwind'in de 1 tane uçağı var. Bunları gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Milli İstihbarat Teşkilatımızın aracılığıyla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, "Kalkınma Yolu Koridoru'nun alternatifi olarak G7 zirvesinde IMEC koridoru konuşuldu. Yani Umman'dan girip Arabistan'dan İsrail'in Hayfa limanına inecek bir koridor ortaya atılmıştı. Kalkınma Yolu Koridoru aksiyonel bir yaklaşımdır. IMEC reaksiyonel bir yaklaşımdır, planlanmış değildir. Bunlar hep olacaktır. Artık önümüzdeki günlerde de o koridorun, İsrail'in durumuna bağlı olarak, tekrar konuşulması söz konusu olacaktır” şeklinde konuştu.

İsrail-İran arasındaki hava saldırıları bugün 9'uncu gününe girerken şiddetli patlamalar, kent meydanında yükselmeye devam ediyor.

İran'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı vurması sonucu İsrail'a ait uçakların Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a kaçırıldığı öğrenilmişti.