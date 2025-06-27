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Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: İran seferleri kısmen başladı!

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: İran seferleri kısmen başladı!

27.06.2025 15:26:00
Güncellenme:
AA
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Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: İran seferleri kısmen başladı!

İsrail'in saldırılarıyla uçak seferlerinin durduğu Meşhed-İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılarca İstanbul yönlü seferlerin bugün tekrar başlatılacağını belirten Bakan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye-İran hava yolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacak" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-İran hattındaki hava yolu ulaşımına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

İsrail'in saldırıları dolayısıyla kullanımı durdurulan İran'ın doğusundaki Meşhed şehri hava sahasının bugün itibarıyla uluslararası uçuşlara açıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Meşhed-İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılarca İstanbul yönlü seferler bugün tekrar başlayacak. Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye-İran hava yolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılar dolayısıyla İran'da kalan uçakların durumuna da dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İran'ın batısında bulunan Tahran ve Tebriz şehirlerindeki hava sahası kapalı olacak ve mevcut kısıtlama 2 Temmuz'a kadar devam edecek. İran tarafında kalan uçaklarımızın özel izinle ülkemize getirilmesi hususunda İranlı yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hem İran ile seferlerin karşılıklı olarak yeniden normale dönmesi hem de İran'da bulunan uçaklarımızın bir an önce ülkemize getirilmesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir."

İlgili Konular: #İran #uçak seferi #Abdülkadir Uraloğlu

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