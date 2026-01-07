Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'da düşen Libya uçağına ilişkin açıklama: Karakutusu İngiltere'de incelenecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AKP Grup Toplantısı öncesi Ankara'da düşen Libya uçağı ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Libya uçağının düşmesi hepimizi üzdü. Süreci çok yakından takip ettik" dedi.

"DÜNYADA BUNU ÇÖZEBİLEN 4 TANE ÜLKE VAR"

Uraloğlu şöyle devam etti:

"Oradaki kara kutu ve ses kayıt cihazları hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen 4 tane ülke var. Bu 4 ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle İngiltere'de bu işlemin yapılmasıyla ilgili bir karar alındı. Bu biraz zaman alacak bir işlem. Heyetimizi görevlendirdik, bugünlerde İngiltere'ye gidecekler."

NE OLMUŞTU?

Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düşmüş ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.