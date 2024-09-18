Bakan Uraloğlu'ndan Lübnan'daki 'cihaz' saldırısına açıklama: Türkiye'de risk var mı?

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:23

Güncelleme: 18.09.2024 - 12:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının patlatılarak düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, ''İsrail cihazları yenileme sürecinde bir patlayıcı yerleştirmiş olma ihtimali bulunuyor. İkinci bir ihtimal bazı sinyallerle kısa devrelerle bataryaların ısıtılması sonucu patlatılması ihtimali var'' açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE RİSK VAR MI?

Gazetecilerin Türkiye için cihazların bir risk barındırıp barındırmadığı sorusuna yanıt veren Uraloğlu ''Bu cihazlar Türkiye'de neredeyse kullanılmıyor. Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim'' dedi.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Bakan Uraloğlu, ''Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası sosyal medya platformlarına yeniden kısıtlama getirilebilir mi'' sorusuna ''Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk" yanıtını verdi.