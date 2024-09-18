Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama: Cihazlar nasıl patladı?

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:33

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:43

Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarına yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Patlamaların ardından İsrail'in dış istihbarat servisi MOSSAD’ın, Hizbullah'a ait 5 bin çağrı cihazına patlayıcı yerleştirdiği iddia edildi.

Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağının Reuters’a verdiği bilgilere göre, Hizbullah, Avrupa'da üretilen ve Tayvan merkezli Gold Apollo lisanslı 5 bin adet çağrı cihazı sipariş etti. Ancak bu cihazların, üretim sürecinde İsrail tarafından modifiye edilerek içerisine patlayıcı yerleştirildiği öne sürüldü.

GOLD APOLLO’DAN AÇIKLAMA

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, bugün bir açıklama yaparak patlamalarda kullanılan cihazların kendilerine ait olmadığını, BAC adlı Avrupa merkezli bir firma tarafından üretildiğini belirtti. Gold Apollo’nun kurucusu ve başkanı Hsu Ching-Kuang, yaptığı açıklamada “Ürün, bizim değildi. Sadece markamızı taşıyordu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hsu, lisans verdikleri BAC şirketinin üretim ve tasarım sürecinden tamamen sorumlu olduğunu belirtti, ancak BAC'nin bulunduğu yer hakkında detay vermekten kaçındı.

PATLAMALAR VE SALDIRI İDDİALARI

Sky News Arabia’ya göre, MOSSAD ajanları, Hizbullah'ın yeni sipariş ettiği çağrı cihazlarının pillerine Nitrogliserin enjekte ederek cihazların patlamasına neden oldu. Bu bileşik, oda sıcaklığında kristal formda bulunuyor ancak 210 dereceye ulaştığında bomba etkisi yaratabiliyor.

ABD medyasındaki çeşitli iddialara göre, Hizbullah'ın patlayıcı yerleştirilmiş cihazları fark etmesiyle birlikte İsrail’in saldırıyı planlanandan erken gerçekleştirdiği belirtildi.

Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının patlama anı ve cihazların iç yapısı incelendiğinde, cihazlara 3 grama kadar patlayıcı yerleştirildiği ve bu patlayıcıların aylarca fark edilmediği ortaya çıktı. Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları, cihazların içine yerleştirilen patlayıcıların güvenlik kontrollerine takılmadığını belirtti.

İSRAİL YORUM YAPMADI

Patlamalarda 9 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 750 kişi yaralandı ve 200'ünün durumunun kritik olduğu açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, patlamaların geniş çaplı yıkıma neden olduğunu belirtti. Hizbullah, patlamalar için İsrail’i suçladı ve İsrail’in bu saldırının bedelini ödeyeceğini duyurdu.

ABD'nin The New York Times gazetesi de, patlayıcıların çağrı cihazlarının bataryalarının yanına yerleştirildiğini ve uzaktan sinyal ile aktive edildiğini öne sürdü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise grup üyelerine cep telefonları yerine çağrı cihazları kullanmalarını önermişti, ancak bu patlamalar İsrail'in farklı bir yöntemle grubu hedef aldığını gösteriyor.

Patlamaların ardından Hizbullah, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 10 üyesinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail yetkilileri ise patlamalar hakkında yorum yapmayı reddetti.