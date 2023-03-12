Bakan Varank’ın acı günü: Babası yaşamını yitirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, yaşamını yitirdi.
1939 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank ise acı haberi Malatya’da aldı. Adıyaman’da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a geçti.
Ali Haydar Varank, 13 Mart’ta Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında defnedilecek.
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