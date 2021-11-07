Bakan Vedat Bilgin, Saray ile Çankaya Köşkü'nü bir tuttu

07 Kasım 2021 Pazar, 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde Bilgin, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, Türkiye’nin yoksul olduğu yıllarda, fert başına düşen milli gelirin 60 ila 120 dolar arasında olduğu yıllarda Cumhuriyetin bugün Çankaya Köşkü diye bilinen köşkü yaptığını belirten Bilgin, “Gazi Paşa rahmetli oldu, gitti; saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz bütün yaptıklarını. Bundan sonra gelecek devlet adamlarımız da bu konutları kullanacaktır, bunlar kamunun malıdır” dedi.

LÜKS DEĞİLMİŞ!

Milletvekillerine Saray’a gidip gitmediklerini soran Bilgin, buraların “öyle lüks” olmadığını savundu. Kıbrıs ve Antalya’daki beş yıldızlı otelleri örnek gösteren Bakan Bilgin şöyle devam etti: “Görmeyen arkadaşlarımız belki hayallerinde böyle bir şey söylüyorlar ama gerçeği bu değil. Gerçeği, bir kamu kuruluşunun, yabancı konukların kabul edildiği alanların prestij olarak perdeleriyle vesaireleriyle süslemeleriyle, mimarisiyle etkileyici olmasına çalışılmış ama öyle ultra lüks bir alandan, bir saraydan falan bahsetmek mümkün değil.”

Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti başkanının oturacağı, çalışacağı ofislerin olmasına muhalefet etmenin anlamsız olduğunu savundu.