Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesi görüşüldü

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

Görüşmelere doğalgaz ve elektrik zammı tartışmaları damgasını vurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, eylül ayı itibarıyla Avrupa’da yurttaşlarına en ucuz doğalgazı sunan ülkenin Türkiye olduğunu, elektrikte ise Avrupa’da en ucuz 3. ülke konumunda bulunduğunu söylerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Yurtdışında 3 bin-5 bin Avro maaş alan kişilerle bizim 2 bin 800-3 bin lira maaş alan vatandaşımızı karşılaştırırsanız milletin aklıyla alay etmiş olursunuz” dedi. Akın, son bir yılda sanayi doğalgaz tarifesinin yüzde 115, elektrik üretim santralları tarifesinin ise yüzde 148.5 oranında arttığını, bu artışların yurttaşa yansımasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak “AK Parti yaparsa ancak zam yapıyor. Bu ülkede fedakârlık yapan varsa milletin kendisidir, onun için çıkıp fedakârlıktan bahsetmeyin, fedakârlık yapın” dedi. Akın, daha önce gündeme getirdikleri “karakış fonu” konusunda iktidara çağrıda bulunarak “Gelin, her şeyden önce şu fonu kurun, ismini de siz koyun, biz fikri ortaya koyduk. Vatandaşlarımıza kış aylarında bir destek verelim, bir rahatlasınlar” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL TARİFE GÜNDEMDE’

Komisyon görüşmelerinin sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği dar gelirliler için elektrik ve doğalgazda sosyal tarife uygulanması önerisiyle ilgili “Kademeli ve sosyal tarife düzenlemeleri gündemimizde, bunun için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi. Dönmez, küresel enerji fiyatlarındaki artış konusundaki sorularla ilgili “Doğalgazda spot piyasalarda yüksek fiyatların oluştuğunu görüyoruz. Elimizde uzun süreli kontratlar var, onlar nispeten daha düşük fiyatlar üretti. Fakat LNG ve boru gazı piyasasında yüksek fiyatları gördük. Bizim beklentimiz, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde fiyatların düşüşe geçmesi, daha rasyonel bir seviyeye gelmesi” dedi. Dönmez, muhalefet milletvekillerinin elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması çağrılarıyla ilgili “TRT payının tarımsal sulama abonelerinden kaldırılması için çalışma yaptık, Meclis grubumuza gönderdik” ifadelerini kullandı.

AKDENİZ’DE SONDAJ VURGUSU

Dönmez, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın hak iddia ettiği bölgelerde sondaj yapılmadığı eleştirileriyle ilgili ise “Akdeniz’de sekiz sondaj yaptık. Bunların altı tanesi de tartışmalı alanlardadır. Akdeniz’de pek bir şey bulamadık” diye konuştu.

‘BOTAŞ BÖLÜNECEK’

Bakan Fatih Dönmez, komisyonda BOTAŞ’ın ikiye bölünerek özelleştirileceği iddialarıyla ilgili “BOTAŞ’ın ikiye bölünmesiyle ilgili kanunda bir husus var zaten. Şu andaki şekliyle bölünmesinin imkânı yok, orada ufak bir değişiklik önerimiz olacak, takdir yine Meclis’indir. Şebeke işletenle işin ticaretini yapanı ayrıştırmamız gerekiyor. BOTAŞ’ta iletim tarafıyla gazın ticaretini yapanını ayrıştıracağız. Bu bir ayrışmadan ibarettir” ifadelerini kullandı.

