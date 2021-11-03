Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde vakıfların bağışları gündeme getirildi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Bütçeye ilişkin sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık bütçesinden 1 milyon 248 bin öğrencinin yararlandığı taşımalı eğitim için 6.3 milyar lira, özel okul desteği kapsamında da 1 milyar 12 milyon liranın ayrıldığını anlattı. Özer, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da ilköğretimde 15’e, ortaöğretimde ise 13’e düşürüldüğünü açıkladı. Özer, salgın döneminde okulların durumuna ilişkin “Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

Görüşmelerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “MEB, bağış gelirse derslik yapıyor, bağış gelirse tablet alıyor, bağış gelirse öğretmenlere meslek içi eğitim verebiliyor. Bağışlara dayanan bir MEB bütçesi olamaz” eleştirisinde bulundu. Akademik özgürlüğe ve cemaat yapılanmalarına işaret eden Karabıyık, “Akademisyenler korkuyor, aidiyet duygusu diye bir şey kalmadı. Cemaatler üniversitelere gerçekten yayıldı” tepkisini gösterdi.

‘SİZİN KONTROLÜNÜZDE Mİ?’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ise Özer’in, Meclis’te yemin etmeden bakanlık kadrolarında yaptığı değişiklikleri anımsatarak, “Göreve gelir gelmez 15 genel müdür, 30-40 daire başkanı, 3 bakan yardımcısı, 20 -25 il milli eğitim müdürü değiştirdiniz. Şoförlerin bile değiştiği söyleniyor. Ama din öğretiminden bir şube müdürü bile değişmedi. Acaba çok mu başarılılar? Bu genel müdürlük sizin kontrolünüzde mi? Burası ayrı bir bakanlık mı diye düşünüyorum, acaba bazı vakıflar tarafından mı yönetiliyor” ifadelerini kullandı.