Bakan Yanık duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık. SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 236 milyon 544 bin TL ödedik" dedi.
Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, SED hizmetinin ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının başta eğitim ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri amacıyla sağlandığını anımsattı.
Aile bütünlüğünün sadece ekonomik gerekçelerle bozulmamasının, çocukların ailelerinin yanında büyümesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Yanık şunları kaydetti:
"Aileler bu destekle çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilmekte, böylece onların akranlarından geride kalmaması hedeflenmektedir. Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık. SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 237 milyon lira ödedik."
SED'den yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirten Yanık, her bir çocuk için ortalama 1650 lira destek sağlandığını ifade etti.
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