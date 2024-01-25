Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'dan Atatürk filmini hedef alanlara cevap

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:57

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:57

Ermeni lobisinin girişimleriyle Disney Plus'ta yayınlanması planlanan Atatürk dizisi projesi kaldırılmıştı. Dizi çalışması iki bölüm halinde sinemada gösterime girdi.

Atatürk filminin ikincisi vizyonda iken Ermeni lobisi yine ortaya çıktı. Güçlü oldukları Fransa'da Atatürk filmi karşıtı bir çağrıda bulundular. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu Ermeni lobisine Fransızca yanıt verdi.

2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçmişti. Film sinemada iki bölüm halinde beyaz perdede yer aldı. Filmin ikinci bölümü halen Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında vizyonda.

Fransa'da faaliyet gösteren Comité de Défense de la Cause Arménienne - CDCA (Ermeni Davasını Savunma Komitesi - CDCA) Atatürk filmini hedef aldı.

Filmin vizyona girmesinden rahatsız olan Ermeni lobisi büyük bir skandala imza atarak Hitler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir tutmaya çalıştı. Filme karşı lobi, "Tüm hak savunucularını Ermeni nefretine yönelik bu özrün karşısında ayağa kalkmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ermeni lobisine ilk yanıt Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'dan geldi. Mumcu, X hesabından Ermeni lobisinin paylaşımını alıntılayarak Fransızca tek cümle bir yanıt verdi. Mumcu tek cümle ile verdiği yanıtta çok şey anlattı. Mumcu, paylaşımına Türk Bayrağını da ekleyen mumcu Atatürk filmi afişi önünde çekilmiş fotoğrafını koydu.

Mumcu, "Je vous souhaite un très bon film!-Size çok iyi bir film diliyorum!" ifadelerini kullandı.



