Bakan Yardımcısı Hasan Suver: Sürdürülebilirliği hayata geçirmemiz lazım

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, İlbank Sosyal Tesislerinde düzenlenen ‘Binalarda Enerji Verimliliği Eğitimi’ programına katıldı. Programda Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı da yer aldı. Enerji tasarrufu, sürdürülebilir yapılaşma ve iklim değişikliğiyle mücadelede tesis yönetimlerinin önemi ele alındı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşması yapan Bakan Yardımcısı Hasan Suver, sivil toplum kuruluşlarının sosyal, ekonomik ve kültürel dinamikleri temsil ettiklerini söyleyerek, “STK'ların yönetimle sağlıklı çalışması, bir toplumun sosyal bütünleşmesinin sağlanması, rahat gelişim göstermesi bakımından çok değerlidir. Bu bakımdan Suat Sandalcı kardeşimizin çalışmalarını, gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Hakeza onun yönetim kurulu üyelerini de. Suat Bey kardeşimiz söyledi. Eski mahalle kültürünü evrilerek, yeni yaşam alanlarında yeniden yaşatmak. Aynısı olmaz şüphesiz. Olmuyor çünkü toplumda büyük bir devilim var. Sürekli değişiyor, ihtiyaçlar, zevkler, anlayışlar değişiyor. Bunlar değişmekle beraber eskinin çizgisini de taşıyarak geliyor. Site yönetimi mekanik bir anlayış değildir. Komşuluk anlayışı içinde insani ve ihtiyaçlara dayalı bir anlayıştır” diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI SUVER: DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Bakan Yardımcısı Suver, “Biz hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir iddiamız var. Yeni Türkiye Yüzyılı iddiamız var. Bu iddiayı biz yasalarla ve hükümetimizin en alt birimlerine kadar bütün neferleri, memurlarıyla birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak bunu yine de az önce ifade ettiğim gibi STK'larla büyük ölçüde gerçekleştirme durumundayız. Onların samimi gayretleri ve çabaları ile olacak. Onların görevleri çok çok çeşitlidir. Bugün onlardan sadece birini inceleyeceğiz. Site yönetimleri her alanda olduğu gibi enerji tüketim konusunu da artık bir kültür haline getirme konusunda ellerini sıvayacaklar. Modern çağın bütün imkanlarını en keyifli şekilde yaşamak istiyorsak, bunun sürdürülebilirliğini hayatımıza geçirmemiz lazım. O da temiz enerji, enerji tasarrufu ve birlikte yaşamanın, çalışmanın bütün imkân ve kabiliyetlerini hayata geçirmektir. Biz bugünü yaşarken geleceği tüketmememiz lazım. Torunlarımıza tüketilmiş bir dünya değil, yaşanabilir bir dünya bırakmamız lazım. Bu hem madden hem manen gerçekleşmesi lazım gelen bir anlayış sürdürülebilir bir yaşama tarzıdır. Bu da minik toplumsal birimler olan sitelerimizde gerçekleşecektir. Site yönetimlerimizde Sandalcı Bey kardeşimizin gayretini görüyorum. İnşallah Türkiye’ye, dünyaya en azından Orta Doğu'ya modern olabilecek bir organizasyon, bir anlayış ortaya koyabileceğiz. Biz işin yönetim tarafında elimizden ne geliyorsa resmiyette onu her zaman yapmaya destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

‘MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ TEKRAR OLUŞTURMAMIZ LAZIM’

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yeni yasama döneminde gazi meclisimizin çatısı altında ilk görüşülecek gündem maddesinin tesis yönetim hizmetleri kanun taslağının olacağının da gerek Cumhurbaşkanımızdan gerek Cumhurbaşkanı yardımcımızdan da bu sözleri alarak inşallah yakın zamanda bu kanun taslağı onaylanır. Ve daha yaşanılabilir toplu konut yaşam alanları vizyonuyla yurt dışına örnek olacak firmalarıyla Türkiye'de böyle bir hizmetleri sağlama hayalimize erişiriz. Bakanımız sert toplantıda olduğu gibi bize bazı ödevler verdi. ‘2022 yılında mahalle kültürünü kaybettik. Bu mahalle kültürünü tekrar oluşturmamız lazım. Sizler yerel yönetimlerde çalışan belediye başkanları gibi çalışıyorsunuz.’ Tam da yönetimin merkezindeyiz. Bu bağlamda devletimizin iştirak firması olan çalışmasıyla bizlere vizyon katan Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürü yoğun toplantıda nedeniyle katılamadı ama burada arkadaşlarımızı yönlendirdiler. İnşallah lisansı olmayan tesis yönetimi şirketlerimiz bu hizmetleri ülkemizde veremeyecekler. Bizler diyoruz ki, bakanım bizi denetleyin. Sadece bütçeleri değil, karar defterlerini değil, yönetim planlarını değil. Bakanlığımızın uyguladığı konutlardaki politikalar bunlar nelerdir? Sıfır atık projeleri, ön görülemeyen deprem hadiseleri, doğal afetler, yangından korunma ve enerji verimliliği. Yani sadece yönetmeyeceğiz, bakanlığımızla entegreli çalışarak toplu konutlardaki tasarrufları da göz önünde bulunduracağız. Bunun için ne gerekiyordu? Bilinçlenmemiz. Bugün konunun uzmanlarıyla kanaat önderleriyle gün boyu eğitimler alacağız ve bunları hem firmalarımızın bilinçlendirilmesi hem de yaklaşık 20 milyon vatandaşımız toplamda konutlarda hem perakende iş merkezlerinde hizmet alan firmalarımız hem de kat maliklerimiz hizmetler alıyorlar. Ve sekiz bağımsız bölüm ve üstü 941 bin binada bu hizmetler sağlanıyor. İşte bir toplumun kalkınması güçlü sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesiyle ne hale geldiğini görüyorsunuz. Sayın Bakanım bakanlığımız bünyesinde Tesis Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın kurulmasıyla ilgili olurlarınızı rica ediyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.