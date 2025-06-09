Bakan Yerlikaya 5 temel kural ihlalini duyurdu: Bayram tatilinden dönenleri uyardı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın son gününde dönüş yolunda olan ve çıkacak vatandaşlara seslendi. Trafikte en fazla can kaybına neden olan 5 temel kural ihlalini sayan Bakan Yerlikaya, bazı uyarılarda bulundu.

Yerlikaya, "Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

5 KURAL İHLALİNİ SIRALADI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Kurban Bayramı’nın son günü… Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşımız, tekrar dönüş yoluna çıktı. Bütün sürücülerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralı ihlali var:

Hız ihlali

Şerit izleme, değiştirme, makas atma

Geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama

Arkadan çarpma ve

Kırmızı ışık ihlali…

Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım.

Yaptığımız denetimlerin amacı; vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye…

Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."