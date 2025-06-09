Bakan Yerlikaya 5 temel kural ihlalini duyurdu: Bayram tatilinden dönenleri uyardı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın son
gününde dönüş yolunda olan ve çıkacak vatandaşlara seslendi. Trafikte en fazla
can kaybına neden olan 5 temel kural ihlalini sayan Bakan Yerlikaya, bazı
uyarılarda bulundu.
Yerlikaya, "Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım" ifadelerini kullandı.
5 KURAL İHLALİNİ SIRALADI
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı
mesajında şunları kaydetti:
"Bugün Kurban Bayramı’nın son günü… Bayramda
sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen
milyonlarca vatandaşımız, tekrar dönüş yoluna çıktı. Bütün sürücülerimize bir
kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden
olan 5 temel trafik kuralı ihlali var:
Hız ihlali
Şerit izleme, değiştirme, makas atma
Geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama
Arkadan çarpma ve
Kırmızı ışık ihlali…
Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize
dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun
aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki, trafik kurallarına harfiyen uyalım.
Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep
telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım.
Yaptığımız denetimlerin amacı; vatandaşlarımızın ocaklarına
ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim
kalmasın diye…
Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar
diliyorum."
Bugün Kurban Bayramı’nın son günü… Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşımız, tekrar dönüş yoluna çıktı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2025
Bütün sürücülerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden… pic.twitter.com/UU5xufZpkN