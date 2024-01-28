Bakan Yerlikaya: '807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı'

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:05

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında ’ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan’ kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi. Araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar ’çakar lambalar’ söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya paylaşımında, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.