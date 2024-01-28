Bakan Yerlikaya: '807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte mevzuata uymayan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında ’ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan’ kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi. Araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar ’çakar lambalar’ söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı" açıklamasında bulundu.
Yerlikaya paylaşımında, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
- Özel, Büyükerşen'e böyle veda etti
- Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme
- 'Kılıçdaroğlu'ndan İlgezdi'ye telefon' iddiası
- İzmir'de İmamoğlu'nu hedef aldı
- Açıklama geldi
- ‘Cem Karaca'nın Gözyaşları’ filmine durdurma kararı!
- Murat Kurum'dan 'anket' iddiası
- Herkes kaçıyor