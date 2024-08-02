Bakan Yerlikaya açıkladı... 26 ilde IŞİD'e 'Gürz-4' operasyonu: 99 gözaltı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:45

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik 'Gürz-4' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda 99 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.