Bakan Yerlikaya açıkladı... 26 ilde IŞİD'e 'Gürz-4' operasyonu: 99 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Gürz-4' operasyonlarında 99 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik 'Gürz-4' operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya, operasyonlarda 99 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.
2??6?? ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3?? gündür devam eden “GÜRZ-4” operasyonlarında 9??9?? şüpheli yakalandı?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2024
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan… pic.twitter.com/AvV7gHYy0k
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