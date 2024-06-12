Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 ilde 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 08:18

Güncelleme: 12.06.2024 - 08:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “Kuyu-5” operasyonlarında 5 ayrı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu 4 elebaşının da aralarında bulunduğu 57 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “KUYU-5” operasyonlarında;

Hatay Merkez'de Ömer Kartopu’nun,

Hatay İskenderun’da Ali Ak’ın,

Ankara’da Alper Aksoy’un,

Çankırı’da Recep Armağan’ın ve

Konya’da Faris Çokkaynar’ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5? ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda 4? elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5?7? şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek .

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince Hatay, Ankara,





Çankırı ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;





Kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri,





Müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları,





Silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri,





Şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları,





Uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri,





Müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları,





Cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikâyetçi olmalarını engelledikleri,





Tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri,





Sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları,





Uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:





1?7? adet ruhsatsız tabanca,

1?0? adet ruhsatsız tüfek,

5? adet kurusıkıdan çevirme tabanca,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

Çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle