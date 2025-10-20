Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bülten ile aranan 3 şahıs Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aranılan 500 suçluyu ülkeye geri getirdiklerini belirterek, "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.’nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan ülkemize iadelerini sağladık" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya’da, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ’da, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."