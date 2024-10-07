Bakan Yerlikaya açıkladı... Şırnak'ta 'Gürz-18' operasyonu: 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:19

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde “Gürz-18” operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak’ta BTÖ mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüte ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucu, 10 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Füze Mühimmatı ele geçirildi. Bu mühimmat son dönemde ilk kez bu kadar çok ele geçirilirken ayrıca, 17 adet PKM Makineli Tüfek, 1 adet 12.7 mm Uçaksavar, 2 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Silahı, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Silahı, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 5 adet TM 62 M Anti Tank Mayını, 123 adet Roketatar Mühimmatı, 600 adet Uçaksavar Mühimmatı, 3 bin 600 adet 7.62 mm PKMS Makineli Tüfek Mühimmatı, 5 bin 700 adet Hafif Silah Mühimmatı, 8 adet 81’lik Havan Mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.