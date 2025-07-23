Bakan Yerlikaya'dan kritik temas: Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ve heyeti ile görüştüğünü duyurdu.

Yerlikaya, görüşmede "Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında iş birliği, kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımı" olanaklarını değerlendirdiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Sayın Raid Salih ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ve heyetiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında iş birliği, kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımı olanaklarını değerlendirdik. Sayın Bakan’a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."