Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 asker şehit oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Siirt’te 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Yerlikaya, mesajında “Milletimizin başı sağ olsun. Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’a Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.
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