Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit olduğunu duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 00:00
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 asker şehit oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Siirt’te 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, mesajında “Milletimizin başı sağ olsun. Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’a Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.


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