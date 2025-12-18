Bakan Yerlikaya duyurdu... 17 ilde kaçak içki operasyonu: 66 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; 27 bin 886 litre sahte/kaçak içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi. 6 yasa dışı içki imalathanesi deşifre edildi. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz" dedi.