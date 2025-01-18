Bakan Yerlikaya duyurdu... 23 ilde FETÖ operasyonu: 33 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:34

Güncelleme: 18.01.2025 - 09:34

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 23 ilde 2 haftadır FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-35' operasyonlarımızda 47 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerden 33'ünün tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" dedi. Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" açıklamasında bulundu.