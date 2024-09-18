Bakan Yerlikaya duyurdu... 44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonu: 293 şüpheli yakalandı
44 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-39' operasyonlarında 470 kg uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan 293 şüpheli yakalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ilde "Narkoçelik-39" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
293 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 293 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" ifadesini kullanan Yerlikaya, illere göre operasyonların detaylarını da paylaştı.
Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:
4??4?? İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-39” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2024
4??7??0?? Kg Uyuşturucu Madde,
4?? Milyon 9??4??5?? Bin 8??3??2?? adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi?
2??9??3?? Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı… pic.twitter.com/tkT7Q61pGy
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