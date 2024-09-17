Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!

Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!
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AA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:13

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan S.B'nin kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan aramalarda, 233 sikkeyle tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 25 obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.B. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.


Etiketler: #konya #tarihi eser #tarihi eser kaçakçılığı

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