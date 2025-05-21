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Bakan Yerlikaya duyurdu: 47 ilde IŞİD operasyonu, 298 gözaltı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: 47 ilde IŞİD operasyonu, 298 gözaltı!

21.05.2025 08:46:00
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AA
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 47 ilde IŞİD operasyonu, 298 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 47 ilde IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, "IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği", "örgüte finans sağladığı" ve "örgütün propagandasını yaptığı" tespit edilen 298 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, çok sayıda ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İlgili Konular: #IŞİD #Operasyon #Ali Yerlikaya

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