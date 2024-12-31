Bakan Yerlikaya duyurdu... 57 ilde IŞİD operasyonu: 536 şüpheli yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, 57 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik son 12 gündür devam eden 'GÜRZ-34' operasyonlarında 536 örgüt üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu... 57 ilde IŞİD operasyonu: 536 şüpheli yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, 57 ilde IŞİD'e yönelik son 12 gündür devam eden 'Gürz-34' operasyonlarında, 536 şüpheli örgüt üyesi mensubunun yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi. Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum."


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