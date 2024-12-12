5 ilde 'Gürz-29' Operasyonu: Çok sayıda IŞİD şüphelisi yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik 5 ilde düzenlenen ‘Gürz-29’ operasyonları kapsamında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen ‘Gürz-29’ operasyonlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, açıklamada “Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik ‘Gürz-29’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı. Ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.
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