5 ilde 'Gürz-29' Operasyonu: Çok sayıda IŞİD şüphelisi yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik 5 ilde düzenlenen ‘Gürz-29’ operasyonları kapsamında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

5 ilde 'Gürz-29' Operasyonu: Çok sayıda IŞİD şüphelisi yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen ‘Gürz-29’ operasyonlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, açıklamada “Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik ‘Gürz-29’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı. Ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.


İlgili Haberler

Suçlamaları kabul etmedi: Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Suçlamaları kabul etmedi: Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
Yalova'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Yalova'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!
Son dakika... İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika... İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler