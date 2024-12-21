Bakan Yerlikaya duyurdu... 19 ilde 'Gürz-30' Operasyonu: 40 şüpheli yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik 19 ilde düzenlenen "Gürz-30" operasyonlarında 40 zanlının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu... 19 ilde 'Gürz-30' Operasyonu: 40 şüpheli yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 08:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; jandarma ekiplerince Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik "Gürz-30" operasyonları düzenlendi.

40 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek", "örgütün gençlik yapılanmasında yer almak", "terör örgütüne finans sağlamak" ve "sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti.


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