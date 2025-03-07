Bakan Yerlikaya duyurdu... 6 ilde suç örgütlerine operasyon: 139 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, geçen hafta 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 108 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 103 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiği aktarıldı.

Bakan Yerlikaya duyurdu... 6 ilde suç örgütlerine operasyon: 139 gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir, Tekirdağ, Malatya, Bursa, Aydın ve İstanbul'da faaliyet gösteren, bazıları yurt dışında bulunan 9 şüphelinin elebaşı olduğu organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda 139 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şüphelilerden 108'inin tutuklandığını, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya nakletmeyle" suçlandıklarını bildirdi.

Operasyonlarda 103 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senedin ele geçirildiğini kaydeden Ali Yerlikaya, hiçbir suçun cezasız kalmaması için organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Operasyon #Suç örgütleri #şüpheli

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