Bakan Yerlikaya duyurdu... 7 ilde 'Siberağ-10' Operasyonu: 48 gözaltı!
Bakan Ali Yerlikaya, 7 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-10” operasyonları sonucu 48 şüphelinin yakalandığını ve 23’ünün tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma tarafından Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van'da 'nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 'Siberağ-10' operasyonları düzenlendiğini belirtti.
"Hesaplarında 225 milyon TL işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandı. 23'ü tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" diyen Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
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